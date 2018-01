Governistas tentam reverter decisão que prejudica MEC

A estratégia do Ministério do Planejamento de retardar o andamento da proposta de emenda constitucional (PEC) que trata do fim da Desvinculação dos Recursos da União (DRU) movimentou parlamentares e parte do governo. Senadores ligados à área da educação e o próprio Ministério da Educação (MEC) começaram ontem a tentar reverter a decisão do Planejamento. A senadores que o procuraram ontem, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio (PTB-PE), disse que não havia sido avisado da suspensão da PEC, que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e que o acordo feito pelo governo com o Congresso está mantido. A informação oficial do ministério é que "não há uma nova orientação sobre o tema" e o acordo está de pé. No MEC, a decisão foi esperar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegar de viagem internacional para descobrir o que de fato será feito. A proposta que termina gradualmente com a DRU, o que assegura os recursos da educação, teve a tramitação suspensa na CCJ depois que dois deputados da base governista - José Eduardo Cardozo (PT-SP) e Chico Lopes (PC do B-CE) - pediram vistas da PEC, a pedido do Ministério do Planejamento, como informou ontem o Estado. Por causa da crise econômica mundial, a equipe econômica do governo decidiu tentar evitar mais essa despesa, de cerca de R$ 2 bilhões já em 2009. PALAVRA DADA A autora da proposta, a líder do PT no Senado, Ideli Salvatti (SC), disse ao Estado que conversou com os dois deputados e ambos afirmaram que só pediram vistas porque não saberiam qual a posição do governo. "Fiquei preocupada e tive a preocupação de telefonar aos dois deputados", contou Ideli. "Ambos me disseram que a tramitação será retomada", afirmou. "A crise econômica pode modificar o ambiente, mas eu não acredito que vá haver modificação na palavra dada. Há um acordo com o governo", completou. Um dos negociadores da proposta no Senado, onde foi aprovada por unanimidade, Cristovam Buarque (PDT-DF) disse que pretende procurar, com Ideli, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para reverter a posição da equipe econômica. "Outros países, em momentos de crise, investiram mais em educação para formar seu povo. O Brasil vai andar na contramão", afirmou o senador.