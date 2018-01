Gordura trans pode ter ligação com câncer

O consumo elevado de gordura trans pode elevar o risco de câncer de cólon, aponta pesquisa publicada na revista American Journal of Epidemiology. Pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, investigaram 622 voluntários. Aqueles que comiam maior quantidade da gordura (6,54 gramas por dia) apresentaram 86% mais risco de desenvolver pólipos e massas pré-cancerosas em seu cólon do que aqueles que consumiam menos (3,63 gramas).