Gordura é contagiosa?

Diga ao seu médico com quem andas e ele lhe dirá o quanto você irá pesar. E, se os seus amigos, parentes ou o seu parceiro são gordinhos, seu destino provavelmente será...uma dieta. Os pesquisadores Nicholas Christakis e James Fowler, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, dizem que, se suas amigas são obesas, suas chances de ficar com o mesmo corpo delas aumentam em 57%. Pai, mãe ou irmãos gordos influenciam menos - aí, a possibilidade de engorda diminui e fica nos 40%. Um namorado gordinho também pode levá-la para o "mau caminho": suas chances de ficar mais gorda crescem em 37%. O estudo foi publicado no dia 26 de julho no New England Journal of Medicine, um dos periódicos médicos mais conceituados do mundo. A pesquisa foi feita com 12.067 adultos que, durante 32 anos, tiveram seu índice de massa corporal (IMC) avaliado, assim como o de seus familiares, amigos e vizinhos. Polêmica desde que as revistas e os jornais publicaram os resultados, a investigação foi atacada por grupos contra a discriminação de obesos. A acusação é de que o estudo passa a idéia de que a gordura é um vírus. Fundadora do site Magnus Corpus, que reúne militantes pela aceitação da obesidade, a webdesigner Denise Neumann, 42 anos, 1m61, 130 kg, acha que a pesquisa é exemplo de "gasto de dinheiro com coisas medíocres". Considera o estudo um desperdício. "Um dia desses, li que os obesos seriam responsáveis pela extinção dos ursos polares. É ridículo. Pesquisas assim só fomentam a neurose que alimenta a indústria farmacêutica e de produtos light", diz Denise. Mas os médicos não parecem achar o resultado do exame de Christakis e Fowler tão absurdo ou agressivo. Alfredo Halpern, chefe do Departamento de Obesidade do Hospital das Clínicas, diz que notícias como esta deveriam trazer mais luz à discussão. "Isto prova que a obesidade tem outras causas além do excesso de comida", avalia Halpern. Para ele, os gordos não são assim porque querem. Segundo o pesquisador norte-americano George Bray - citado por Halpern -, só a descoberta de algo novo e muito inusitado poderia combater a epidemia de obesidade. Exemplos seriam a descoberta de algum vírus ou bactéria que faz a pessoa engordar. Influência fofa Mas a pesquisa de Christakis e Fowler não fala sobre vírus e bactérias. "O que o trabalho mostra é que somos influenciados pelas pessoas à nossa volta. As pessoas tendem a copiar as outras. Por exemplo, se uma mulher quer saber se está acima do peso, ela irá olhar em volta dela para ver se as mulheres que conhece estão acima do peso também", explicou Christakis à Revista JT. Bem-humorados, os irmãos do grupo Fat Family concordam com algumas partes do polêmico estudo. "Entre meus amigos, só havia um gordinho. Quando estávamos sós, destruíamos a geladeira da casa dele. Depois de alguns anos separados, nos reencontramos e ele estava magrinho", conta Simone, uma das cantoras. Seu irmão Celinho diz que várias pessoas que trabalharam com eles já reclamaram do ganho de peso supostamente provocado pelos hábitos alimentares da família. Psiquiatras e endocrinologistas concordam que a obesidade pode ser contagiosa do ponto de vista social, como referencial. E, se a magreza é o padrão do ambiente, ela também pode influenciar. O endocrinologista Antonio Roberto Chacra, chefe da Disciplina de Endocrinologia do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), acredita que os resultados da avaliação se aplicam melhor ao seu local de origem, a cidade de Framingham, no Estado americano de Massachusetts. Framingham é uma cidade que já foi utilizada em outras pesquisas que tinham como objetivo detectar fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Apesar de a expressão "epidemia de obesidade" ser usada no Brasil, é nos EUA que ela apresenta seu exemplo mais bem-acabado. Lá, 66% da população está acima do peso, segundo critérios da Organização Mundial de Saúde. Esse dado motiva pesquisas como a de Christakis e Fowler. É preciso encontrar outras explicações para a obesidade além da alimentação com porções jumbo. A psicanalista Cybelle Weinberg, da Clínica de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Anorexia e da Bulimia (Ceppan), se impressionou com a prevalência da obesidade entre os americanos em uma viagem à Disney. "Entendo o que o artigo quis dizer. Se o obeso vai a um lugar onde todo mundo é magro, se sente deslocado. Mas, numa piscina onde todo mundo está com excesso de peso, qual o problema em ostentar alguns quilos a mais?", conclui Cybelle. Segundo a psicanalista, a anorexia e a bulimia também podem ser contagiosas, por exemplo, entre modelos. "As pessoas agem por imitação." Nos Estados Unidos, segundo Chacra, as mulheres estariam perdendo seu referencial e ficando cada vez maiores. "Aqui no Brasil existe mais pressão para a moça ser magra", acredita o especialista. Mas mesmo as mulheres norte-americanas tentam conter a influência que a obesidade têm em suas vidas. Entre amigas gordas, a chances de se "espalhar" a doença aumenta em 38%, segundo a avaliação dos médicos de Harvard. Entre os homens, esta influência aumentaria em 100%. "Desculpe, mas......não vou cumprimentá-lo, para o senhor não engordar." Foi com esta frase bem-humorada que um apresentador de TV gordo saudou o endocrinologista Alfredo Halpern. Segundo Christakis, essa é uma interpretação equivocada da pesquisa. "Algumas pessoas pensaram que nosso trabalho estava sugerindo que relações deveriam terminar, conexões deveriam ser quebradas", diz Christakis. Na verdade, de acordo com artigo, se afastar do amigo gordinho não resolve. A distância geográfica não reduz a influência, se a afinidade da relação for mantida. Aliás, vizinhos - pessoas que vemos todos os dias mas com as quais nem sempre compartilhamos proximidade afetiva - obesos não afetam a rotina da pessoa em um quilo. Christakis faz um pedido, e um alerta: nunca, em momento algum,o estudo deve levar ao preconceito ou à intolerância para com as pessoas obesas. Números >57% é em quanto aumentam as suas chances de engordar quando você tem um amigo obeso do mesmo sexo >40% : se os seus pais ou irmão são gordinhos, suas chances de se tornar obeso aumentam nesta porcentagem >37% é em quanto aumentam as suas chances de se tornar obeso se o seu marido tem alguns quilos extras