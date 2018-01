Gorda e charmosa

Sempre que algum conhecido vem nos visitar, após um longo período de estiagem, a reação ao ver a Dylan é a mesma: "Como ela engordou!". OK, ela ganhou uns pneuzinhos nos últimos anos. Afinal, 10 anos são 10 anos. Mas nada que comprometa sua beleza e - principalmente - sua saúde. Nessas últimas primaveras, tentei controlar sua bagagem extra na silhueta com alimentação diet. O problema? Quanto mais diet, mais ela comia. Parecia querer encher o corpo de gordura para se proteger do frio. Fomos ao veterinário para ter certeza de que aquela banha extra não passava de charme e gostosura. Sim, ela está saudável. Fez todos os exames recomendados e passou com louvor. Agora, quando alguém exclama a frase "que gorda" em casa, a Dylan responde imediatamente: "Gorda, não. Forte e saudável". Se o veterinário falou, quem sou eu pra duvidar. Marco Bezzi, 32, e Bono, 1, trazem toda semana dicas e histórias para os pets e para seus donos. E-mail: vidadepet@yahoo.com.br