Golfinho baiji pode não estar extinto

Um chinês filmou um golfinho baiji, espécie que vivia no Rio Yang Tsé declarada extinta neste mês. O encontro foi confirmado pela Academia de Ciências da China. O baiji, ou golfinho branco, é um cetáceo pré-histórico, tímido e quase cego. Em dezembro, pesquisadores rastrearam sem sucesso 3.400 quilômetros do rio em busca do animal. Nos anos 80, restavam 400 indivíduos. A academia diz que, por enquanto, a descoberta não deve "revivê-lo".