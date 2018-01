BIODIVERSIDADE - São todas as espécies de animais, plantas e microrganismos que compõem a fauna e a flora nativas do país RECURSOS GENÉTICOS - Numa definição abrangente, são todas as moléculas que fazem parte do organismo, incluindo seu DNA, RNA, enzimas e outras proteínas BIOPROSPECÇÃO - A busca de moléculas naturais que tenham alguma aplicação comercial, principalmente na indústria de fármacos, cosméticos e alimentos BIOPIRATARIA - O roubo ou o uso não autorizado de um recurso genético da biodiversidade brasileira para fins comerciais CONHECIMENTO TRADICIONAL - É a "sabedoria" acumulada dos povos tradicionais (como indígenas e quilombolas) sobre o uso da biodiversidade. Por exemplo, o conhecimento sobre o emprego de plantas medicinais REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS - Conceito segundo o qual os povos tradicionais devem receber parte dos benefícios (financeiros ou não) obtidos a partir do uso do seu conhecimento PESQUISA BÁSICA - A produção de conhecimento científico sobre a biodiversidade, sem objetivos comerciais, como pesquisas sobre ecologia e identificação de espécies, que compõem o dia-a-dia da biologia e orientam as políticas de conservação COLETA - A atividade básica de coletar animais e plantas na natureza para identificação e realização de pesquisas. É a prática mais primordial e rotineira do estudo da biodiversidade MEDIDA PROVISÓRIA 2.186 - Motivo da discórdia entre pesquisadores e governo. A MP, baixada em 2001, tinha como intuito combater a biopirataria. Mas acabou por prejudicar a própria pesquisa com a biodiversidade nacional. Com ela, nenhum cientista podia mais encostar numa folha ou numa formiga sem antes provar sua "inocência" e pedir autorização ao governo (mais informações na página 7) ANTEPROJETO DE LEI - O próprio governo percebeu o problema e tenta criar uma lei amigável à ciência. Mas o tão aguardado anteprojeto de lei, que deveria corrigir as incoerências da MP, se mostrou uma colcha de retalhos que tenta atender a todas as partes envolvidas, mas não agrada ninguém