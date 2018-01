Ações: são títulos negociáveis que representam uma fração do capital social da empresa. Corretoras de valores: instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a negociar títulos do mercado de ações. Clubes: investimento coletivo, com até 150 integrantes. Para montar um clube é necessário ter uma corretora de valores. Fundos: outra forma coletiva de participar do mercado. Neste caso, compra-se cotas de fundos de investimento em ações. Individuais: investimento feito diretamente pela pessoa. Porém, a aquisição de ações sempre se dá por meio das corretoras. Carteira de investimento: composta por ações de empresas com características diferentes. Essa diversificação é uma forma de diminuir os riscos. Se uma ação cair, outra pode subir.