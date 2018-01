Gisele encerra com brilho o Fashion Rio

Em uma passarela de espelhos, a imagem mais esperada da temporada se refletiu. A aparição de Gisele Bündchen (veja galeria de fotos) em um desfile, seja qual for, atrai todas as atenções. Durante a tarde, boatos davam conta de que até o presidente Lula viria assistir a apresentação. Ele não veio, mas certamente se viesse não causaria tanto tititi como o provocado pela presença de Sonia Braga, repaginadíssima por Pitanguy, com um garotão ao lado. O desfile da Colcci, que encerrou o Fashion Rio, reuniu uma boa dúzia de globetes (de Marcos Paulo e sra, não perguntem quem, pois a gente não consegue acompanhar as trocas de mulher do cara, até o casal Flavia Alessandra e Otaviano Costa). Na passarela, Gisele arrasa como sempre, esteja com a roupa que estiver. Desta vez, a marca resolveu aproveitar o corpão pelo qual pagou cachê milionário e enquadrou a top em um jeans sequinho, barriguinha de fora, que valorizou a abertura do show. O street fashion prometido pela estilista da marca foi mais bem sucedido no masculino, com bons maximoletons, tênis invocados (coloridos ou brancos), e calças justinhas, praticamente uns leggings masculinos modernosos. Gisele fez três entradas, a segunda a mais uhuh delas. De macaquinho vermelho com decote até o umbigo, ela teve de dar uma puxadinha no pano para cobrir os seios, que quase escaparam. Gisele também encerrou o expediente, com uma montagem de calça quase legging de tão colada verde, mais camiseta de listras e um casaco de brilhos. Ao final, aquele passeio básico ao lado da estilista, em que nunca se sabe o que as modelos tanto cochicham no ouvido dos criadores. No caso de Gisele, ela aplaudiu a moça, deu parabéns, e foi-se embora para o backstage, onde aquele bafon básico a esperava. A top é aguardada na festa da grife. Desta vez, até onde se sabe, ela tem de ir. Está no contrato.