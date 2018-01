Ginga carioca na Osklen

Oscar Metsavaht tem aquele carisma carioca irresistível, e passa essa ginga para as roupas que cria na Osklen. A marca conta com a simpatia de boa parte dos habitantes do mundinho da moda, e faz por merecer. A botinha que desenvolveu para o inverno 2007 já é, de longe, a melhor até o momento. A apresentação da coleção por escrito faz uma salada de referências, que vai dos beatniks ao aquecimento global. Melhor ficar com o resultado na passarela, que tem momentos incríveis, como os vestidos de moletom, os ternos com calças curtas, as maxigolas, o shortinho de alfaiataria masculino, as costas de fora, em mega decotes. A modelagem cai sobre o corpo, tudo se esparrama na silhueta, dá vontade de usar, parece confortável. O coletinho e os casacos ´inflados´ também já garantiram lugar no armário. As estampas são inspiradas nos traços geométricos presentes na cultura indígena brasileira, e ganham boa parceria com os verdes militares. O volume está no cós, no comprimento, na largura .Ah... a grife sugere cinturas altas, que não ficam bem nem na Marcelle Bittar, imagine em nós. O defeito foi ter feito um desfile tãaaao longo. Não precisava. A gente já tinha entendido. Fila AAAAAAAAAAAAAAA Erica Marisguia, super fotografada (ela é esguia?), dona da Daslu de BH (não é Daslu, mas é como se fosse), e filha de ministro, estava entre as famosas super famosas fotografadas na platéia da Osklen. A Madonna da vez, no entanto, foi Glória Maria, a do Fantástico. Incrível o assédio em cima da mulher, parece que esse povo não vê televisão no domingo à noite! Guarda-roupa: atenção, atenção. Se as pernas já estavam de fora, agora tudo indica que as costas vão ficar de fora também! Os decotões apareceram na Forum e na Osklen. Caprichem na musculação, na natação, em qualquer esporte que deixe a musculatura no lugar. Frio? Gente elegante não sente frio, lindos.