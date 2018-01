Gato de Páscoa

Toda Páscoa é a mesma coisa. Eu louco para me lambuzar de tanto comer chocolate e meu papi sempre dizendo não. Nem que o gato tussa eu posso comer os ovos que estarão dando sopa em casa. E não é que o chatonildo está certo. Chocolate para gatos é como fritura para quem sofre de gastrite. Não quero ficar rolando pelo chão como um barril de pólvora prestes a explodir ? e não estou falando só de pum. Por isso mesmo decidi me fantasiar de coelho da Páscoa e distribuir ovos para a família. Assim me sinto parte das comemorações. E faço uma sugestão. Por que não Gato da Páscoa? Somos mais rápidos e espertos e não podemos comer chocolate. Pensa bem. Mesmo precisando de energia para distribuir todos os ovos, eu mesmo não vou poder comer nenhum. Todo mundo que foi bonzinho vai ganhar o seu.