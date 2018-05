Gata com problema de visão usa óculos de sol especial para passear

Gata Bagel precisa de óculos de sol para sair de casa pois nasceu sem as pálpebras. Foto: Instagram / @sunglasscat

Logo que nasceu, nos Estados Unidos, a gatinha Bagel chamou atenção pela falta de pálpebras. Por isso, durante o primeiro ano de vida, o animal precisou passar por três cirurgias. Além disso, ela é alérgica a inúmeras substâncias e não consegue regular a temperatura do próprio corpo.

Mesmo com tantas dificuldades, Bagel cresceu e tornou-se uma gatinha carinhosa e sedenta por aventuras, contou a tutora da gatinha, Karen McGill, ao site The Dodo. Segundo ela, como os olhos do animal são muito sensíveis, precisam ser lubrificados com colírio duas vezes ao dia e observados constantemente para evitar qualquer infecção.

Por conta do problema, sair de casa era quase impossível para Bagel. Porém, Kate providenciou óculos de sol especiais para que ela use enquanto está passeando - o que não apenas a deixa protegida como também muito estilosa. "As pessoas costumam rir quando veem ela com os óculos".

Apesar dos problemas de saúde, a gatinha não parece sentir que é diferente e gosta de fazer tudo com sua tutora - desde passear de barco até andar de metrô. "Ela adora pessoas de todas as idades e recebe muito carinho de todos", disse Karen.