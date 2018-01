´Garlic´ à brasileira

Apenas um tempero: o alho. Este é o segredo da deliciosa refeição do Moema Natural, restaurante que oferece bufê vegetariano e uma opção de frango ou peixe. Responsável pela cozinha da versão tupiniquim do restaurante californiano Garlic, Ritha de Cássia, de 54 anos, garante que seu cardápio é especial. ?Oferecemos uma comida para quem quer cuidar da saúde, como baixar o colesterol, optar por pouca gordura, ou para quem tem problemas cardíacos?, conta. A Naturete testou a qualidade da comida. De fato, é muito gostosa, principalmente o bolinho de soja e o prato de abóbora com palmito. Só faltaram plaquinhas que explicassem os ingredientes dos pratos. Diariamente, são oferecidos 20 tipos de saladas, 15 pratos quentes e 10 tipos de sobremesa. O restaurante está em dois endereços: na Rua Jauaperi, 1.332, e na Alameda dos Arapanés, 1.456. Minha dica: vá ao segundo endereço. Atendimento rápido e não tem fila. Informações: 5543-3679 e www.moemanatural.com.br.