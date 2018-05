Ganso sente falta de sua amiga buldogue, que está desaparecida

Sadie, a buldogue, e Sal, o ganso, foram vistos andando por uma estrada movimentada na Carolina do Norte no fim de abril. Foto: Facebook / Amanda Georgewill / Lost & Found Dogs - North Carolina

Os animais não cansam de surpreender quando o assunto são as amizades inusitadas. Desta vez, um ganso e uma cadela da raça buldogue mostraram que é possível, sim, ter amigos de espécies diferentes.

Sadie, a cadela, e Sal, o ganso, costumavam ser vistos andando juntos em Lillington, uma pequena cidade na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sadie tinha casa e dono - o que não a impedia de andar por aí com o amigo penoso. Ambos eram constantemente alimentados pelos vizinhos e moradores da região.

No fim de abril, no entanto, a dupla resolveu se aventurar para longe - especificamente, a N.C 27, uma estrada da região bastante movimentada. Ao ver os animais ali, alguns motoristas pararam para tentar capturá-los. Em vão. "Não consegui pegá-los... O buldogue estava assustado e o ganso estava protegendo-o", escreveu Amanda Georgewill na página do Facebook Lost & Found Dogs - North Carolina.

Outra testemunha, David Zapata, disse que viu os dois amigos na mesma estrada e afirmou que tentou ajudá-los, mas "o ganso ficou bravo", escreveu em um post no seu perfil do Facebook. "Ele começou a perseguir todo mundo e estava tentando bicar quem chegasse perto do cachorro", completou.

Sal, o ganso, não queria deixar ninguém chegar perto de Sadie, a buldogue. Foto: Facebook / David Zapata

De acordo com o site de notícias local The News & Observer, testemunhas disseram que viram quando uma mulher conseguiu passar uma coleira pelo pescoço de Sadie e colocá-la no carro - sob protestos efusivos de Sal, que seguiu o veículo por algum tempo depois que ele partiu com sua amiga canina dentro.

Desde então, Sadie não foi mais vista.

Diversos posts foram divulgados nas redes sociais em busca da buldogue. Por enquanto, ninguém conseguiu encontrá-la.

Enquanto Sadie não volta, Sal, o ganso, continua saindo de casa para visitar os vizinhos e vai de tempos em tempos até a estrada chamar por sua amiga. Os moradores de Lillington estão acompanhando a história e esperam que os amigos sejam reunidos o quanto antes.