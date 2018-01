'Galinha Pintadinha' virará série e terá videos em novos idiomas

Foto: Divulgação

No ano em que completa uma década de existência, a marca Galinha Pintadinha segue em crescimento, planejando lançar uma nova série entre o fim deste ano e o início do ano que vem, chamada Galinha Pintadinha Mini. A produção deve contar com 26 episódios de 11 minutos cada em sua primeira temporada.

Além disso, também está previsto o lançamento de clipes musicais em cinco novos idiomas: italiano, francês, alemão, mandarim e japonês. Atualmente, já existem canais em português, espanhol e inglês, que juntos somam quase 5 bilhões de visualizações no YouTube.

Tamanho sucesso faz com que a produtora detentora da Galinha apareça no último ranking divulgado pela revista License! Global como a 89ª marca que mais fatura com licenciamento no planeta, à frente de grandes nomes como Volkswagen, Lamborghini e National Geographic, movimentando um valor de mais de 300 milhões de dólares.