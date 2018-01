Perrault reinventado Esta edição do famoso conto de Charles Perrault, A Bela Adormecida (R$ 33,00), fecha a coleção Livro de Imagem, organizada pela Editora Peirópolis. Neste terceiro livro, a história original do autor - pouco conhecida - é revelada sem palavras, sem texto algum, mas apenas por incríveis imagens da artista plástica Taísa Borges, premiada por suas ilustrações infantis. Ela mostra o que muitos livros não revelaram sobre o conto de fadas: que a mãe do príncipe é um ogro e deseja comer os próprios netos e, por conta de suas maldades, acaba num caldeirão. Carnaval baiano Cyro de Mattos escreveu sobre um assunto muito conhecido: o carnaval baiano. Por meio de um personagem, o garoto soteropolitano Chapinha, o autor revela como a festa - antes tão democrática - virou divertimento para turistas e endinheirados, aqueles que podem pagar (e muito) pelos ingressos e abadás (espécie da fantasia, que dá direito a desfile no bloco). O livro O Menino e o Trio Elétrico (Atual Editora, R$ 19,90) conta então a história de Chapinha, apaixonado por carnaval, que luta para comprar o abadá e acompanhar um trio elétrico famoso durante a festa de rua. Manias irritantes Um livro assinado por Tatiana Belinky é garantia de boa leitura. Aos 88 anos, ela é uma das principais referências da literatura infanto-juvenil brasileira, com dezenas de livros publicados. Limeriques da Coroa Implicante (Editora Paulinas, R$ 11,30) é a sua mais recente publicação. Com poesia e humor, a escritora mostra algumas manias bem irritantes, que fazem parte do dia-a-dia e muitos não se dão conta, como baforar fumaça de cigarro no rosto, limpar os dentes com a unha, etc. As ilustrações, tão divertidas quanto os versos, são de Elisabeth Teixeira. Passeio pela Amazônia Desvendar essa grande área verde do Brasil, que é a Floresta Amazônica, conhecendo sua fauna e flora, é a grande viagem proporcionada pelo livro Um Dia na Amazônia (Editora Caramelo, R$ 19,90). O autor Gilson Barreto conta a aventura de dois amigos, que sempre pegavam o avião para conhecer lugares novos nos fins de semana. Só que um dia eles decidem ver o planeta, voando o mais alto possível. É quando, lá de cima, avistam a floresta e, curiosos, decidem descer. Com a ajuda do indiozinho Cauã, eles conhecem as peculiaridades da região e, de quebra, ensinam os leitores. Congada para crianças Em O Congo Vem Aí (Global Editora, R$ 25,00), a congada, uma das mais belas e tradicionais festas populares, é o pano de fundo para a história, cujo cenário é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A congada é de origem africana e até hoje desfila nas ruas interioranas do sul de Minas, principalmente, e no nordeste de São Paulo, a terra dos "caipiras", e Goiás. O autor, o premiado Sérgio Caparelli, mostra como é o burburinho desse evento tão esperado pela população. A narrativa é de um menino que acompanha o entusiasmo de sua mãe e dos moradores. O texto diverte pequenos e adultos.