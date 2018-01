VIDA NO CAMPO A poetisa Sônia Barros transformou o dia de um menino que vive em uma fazenda em versos breves e ternos, no livro Coisa Boa (Editora Moderna, R$ 22,90). Sempre em contato com a natureza - realidade tão distante das crianças da metrópole -, o personagem revela cada momento de sua rotina rodeada de simplicidade e, por isso mesmo, de encantamento. Moradora de Santa Bárbara d?Oeste, interior de São Paulo, a autora respira poesia e este é o seu oitavo título. CULTURA POPULAR Um jeito de a criança conhecer a literatura de cordel é lendo o Cordel em Arte e Versos, lançamento que é resultado da união de duas editoras: Acatu e Duna Dueto (R$ 17,00). Com rimas típicas, o autor cearense Moreira Acopiara conta essa história e tradição por meio da poesia, que aprendeu com sua mãe e com repentistas da região. Como não poderia faltar, o texto é acompanhado das belas xilogravuras de Erivaldo Ferreira da Silva. URSO ALEMÃO Uma história verdadeira e fotos reais formam o livro Knut - Como um Ursinho Polar Cativou o Mundo (Editora Gaia, R$ 33,00). O urso nasceu em 2006, no zoológico de Berlim, Alemanha. Sua mãe, salva de um circo, viveu em cativeiro por trinta anos, por isso não sabia cuidar do animalzinho e o rejeitou. O tratador de animais Thomas Dorflein dedicou-se com afinco a salvá-lo e, hoje, ele está lindo, forte e é amado por todos que o visitam. BÍBLIA PARA CRIANÇAS Todas as histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão na bela edição Bíblia Sagrada - 365 Histórias Ilustradas, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil (R$ 24,90). Com linguagem atual, o livro faz uma adaptação dessa obra clássica, utilizando ilustrações que foram criadas após muitas pesquisas. Entre os episódios estão: Caim e Abel, A História de Isaque, O Menino José, A Terra Prometida, além de muitos outros. MENSAGENS ESPECIAIS O livro Se Ao Menos Eu Tivesse um Nariz Verde (R$ 20,90) faz parte da série lançada pela editora Um Selo Editorial Hagnos, chamada Você é Especial. São cinco livros, cujas histórias giram em torno do personagem Marcinelo. Cada um traz uma mensagem. O autor norte-americano Max Lucado é pastor evangélico com mais de setenta livros publicados. Apesar de o escritor ser religioso, seu trabalho trata de temas universais e cotidianos.