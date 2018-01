Fuvest só considera Enem 2009

A Fuvest anunciou que vai considerar apenas o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 na composição da nota da primeira fase do próximo vestibular. Em comunicado divulgado ontem a pedido da pró-reitoria de graduação da USP, a Fuvest enfatiza que a nota do exame de 2008 "não poderá ser considerada". A mudança acompanha as alterações no Enem, que a partir deste ano terá 180 questões em sua fase objetiva, em vez dos 63 itens que compunham a prova. O exame será utilizado por 42 das 55 universidades federais a partir deste ano para selecionar alunos, segundo informou anteontem o ministro Fernando Haddad. Nos vestibulares anteriores, as notas das duas últimas avaliações feitas pelo ministério eram consideradas. Com a mudança, quem quiser aproveitar a nota do Enem no vestibular de ingresso para a USP, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco terá de prestar o exame neste ano. A nota continua a ter peso de 20% na primeira fase e será usada para compor o bônus de até 6% para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. A diretora do curso Objetivo, Vera Antunes, apoia a medida. "Não é justo usar o Enem dos anos anteriores. Alguns exames foram muito fáceis e, com as mudanças, a prova passa a exigir mais conteúdo", explica. O diretor do Cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, discorda. "O aluno que terminou o ensino médio no ano passado será prejudicado. Ele acaba sendo obrigado a fazer o Enem deste ano, pois o peso da nota na primeira fase é muito grande e para o aluno de escola pública há também o bônus." O estudante Diran Ferreira, de 20 anos, considera a medida prejudicial. "Se agora o aluno não tiver um desempenho tão bom, o mérito do ano passado é jogado fora", diz. "Tentei achar alguma vantagem nessa mudança, mas não encontrei. Os alunos tinham mais chances de conseguir uma boa nota na Fuvest usando dois resultados do Enem", lamenta Lineker Andrade, de 21 anos. As inscrições da Fuvest poderão ser feitas de 28 de agosto a 11 de setembro. Pela primeira vez, os candidatos se inscreverão pela internet, no site www.fuvest.br. SAIBA MAIS Enem: Inscrições podem ser feitas pelo site www.enem.inep.gov.br/inscricao até 17 de julho. O exame será em 3 e 4 de outubro, com 180 questões objetivas e redação. Das 55 universidades federais, 42 utilizarão o exame para seleção Fuvest: Inscrições de 28/8 a 11/9 pelo site www.fuvest.br 1.ª fase: 22/11 2.ª fase: de 3 a 5/1/2010 Só o Enem 2009 será usado na 1.ª fase, com peso de 20%, e para bônus de até 6% para alunos de escolas públicas