Fuvest estuda mudar vestibular

Outra medida adotada pela USP para estimular o ingresso do aluno de escola pública será modificar o formato da Fuvest a partir deste ano, conforme revelou o Estado na segunda-feira. Documento elaborado por representantes da reitoria e de algumas unidades propõe que a primeira fase deixe de contar pontos para a nota final e que a segunda etapa tenha questões de todas as disciplinas. A expectativa é de que as modificações sejam aprovadas até maio. Segundo o documento, o objetivo é que a primeira fase seja "visualizada como um filtro de acesso para a segunda fase" e que "a segunda fase passe a ser disputada por candidatos de escolas públicas e particulares, que partirão das mesmas condições iniciais". A USP argumenta que a mudança pode reduzir a influência do preparo em cursinhos pré-vestibulares, inacessíveis aos alunos da rede pública.