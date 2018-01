Fuvest divulga lista dos locais da primeira fase

A Fuvest divulgou ontem os locais de prova da primeira fase do vestibular, que ocorrerá no domingo. São 119 endereços, 50 na capital e 69 no interior do Estado e na região metropolitana de São Paulo. A lista está disponível em www.fuvest.br. Assista à correção da prova da Fuvest no domingo, a partir das 18 horas Mais de 138 mil vestibulandos estão inscritos no exame. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13 horas. Não será admitido o ingresso de retardatários. Os candidatos terão 5 horas para responder 90 questões sobre o conjunto das disciplinas básicas do ensino médio: Português, Matemática, História, Física, Geografia, Química, Biologia e Inglês. Na média, para cada questão, o vestibulando disporá de 3min20s. O candidato só poderá sair do local da prova depois das 16 horas. Até 10% das questões serão interdisciplinares. Como de costume, todas as perguntas da primeira fase são do tipo teste, com cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. É necessário portar o original do documento de identidade. Para a realização da prova, a Fuvest aconselha a utilização de lápis nº2 e borracha. Os candidatos podem levar alimentos e água, mas devem deixar em casa bips, pagers, celulares, computadores e outros equipamentos assemelhados. Também é recomendado visitar o local do exame com, pelo menos, 24 horas de antecedência. A sugestão para quem fará a prova em uma cidade diferente da que reside é, por precaução, viajar no dia anterior ao exame. O candidato só poderá realizar a prova no local designado pela Fuvest. DICAS O coordenador da Unidade Tamandaré do Curso Anglo, Luís Ricardo Arruda de Andrade, sugere que os candidatos não acordem muito tarde no sábado. "Se não, é difícil dormir cedo", afirma Andrade. "E no dia seguinte, pode ficar difícil acordar." Ele também recorda que, nesta época do ano, costumam ocorrer tempestades fortes em São Paulo. "Vale a pena sair cedo de casa para evitar contratempos: se possível, chegar um pouco antes de abrirem os portões às 12h30", aconselha. Para Andrade, os próximos dias são de revisão. "O aluno deve procurar consolidar os conhecimentos que já adquiriu", aponta o coordenador. "Não vale a pena investir em conteúdos novos e desconhecidos." Ele também aconselha que o sábado seja dedicado ao descanso. A TV Estadão vai transmitir no domingo, ao vivo, a partir das 18 horas, a correção das questões da Fuvest, realizada por professores do Curso Objetivo, que discutirão a prova. Para acompanhar a resolução, basta acessar www.estadao.com.br. Os internautas também poderão enviar dúvidas, comentários e sugestões.