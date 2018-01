Fuvest divulga lista de aprovados na primeira fase

A Fuvest divulgou ontem a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular. Foram 37.334 convocados; 5.992 deles são treineiros, ou seja, fizeram a prova apenas como um teste, já que não terminaram ainda o ensino médio. A próxima etapa da Fuvest começa em 6 de janeiro. Foram divulgados ontem também os locais de prova da segunda fase, que não são necessariamente os mesmos da primeira. Serão utilizadas 39 escolas, 17 na região metropolitana e 22 no interior do Estado. A primeira prova será a de português e redação, que é obrigatória para todos os candidatos. Serão quatro horas de prova. Os outros exames são exigidos conforme o curso escolhido pelo vestibulando. Todas as provas da segunda fase, diferentemente da anterior, são dissertativas. No dia 7, haverá exames de história ou química. Dia 8, é a vez de geografia ou biologia. A prova de física ocorrerá sozinha no dia 9. E a última será a de matemática, no dia 10. Essas provas terão três horas de duração. A Fuvest não tolera atrasos e os portões, todos os dias, serão abertos às 12h30 e fechados às 13 horas, quando o exame começa. MENOS CONCORRÊNCIA Participaram da primeira fase da Fuvest deste ano 134 mil candidatos, com concorrência que passou de 40 candidatos por vaga em alguns cursos. Agora, a disputa cai para cerca de 3 candidatos por vaga. Os pontos obtidos na primeira fase e a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão parte da média final do candidato. A Fuvest seleciona alunos para 10.302 vagas na USP, 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e 150 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.