Fuvest divulga disciplinas exigidas na segunda fase

A Universidade de São Paulo (USP) definiu ontem as disciplinas que cairão no terceiro dia de prova da segunda fase da Fuvest - um dos pontos da mudança do vestibular que ainda estavam indefinidos. A partir deste ano, as provas da segunda fase serão diferentes. No primeiro dia os alunos fazem redação e dez questões de língua portuguesa; no segundo serão 20 questões interdisciplinares de todas as disciplinas do ensino médio. Por fim, no terceiro dia serão 12 questões de duas a três disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato. A lista completa das disciplinas exigidas em cada carreira está disponível no portal (www.estadao.com.br/e/a15). Candidatos a Medicina, por exemplo, farão prova de química, biologia e geografia. Em Direito, será exigida matemática, história e geografia - o mesmo exigido em Pedagogia. Candidatos a Engenharia farão prova de matemática, física e química. As notas das provas da segunda fase terão o mesmo peso, valendo 100 pontos cada uma, com questões de igual valor - exceto a redação, que valerá 50 pontos. Candidatos às carreiras de Artes Plásticas e Música serão submetidos a provas de habilidades específicas.