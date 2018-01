Futuro reitor planeja curso de Física Financeira

O novo câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) na Barra Funda, zona oeste da capital, poderá ter o primeiro curso de Física Financeira do País. A idéia está sendo estudada na reitoria e poderá também fazer parte do vestibular no fim de 2009. "Hoje há muitos físicos e engenheiros trabalhando em bancos, fazendo análise de riscos pela sua boa formação de exatas, capacidade de cálculo e raciocínio", diz o futuro reitor, Herman Voorwald. O projeto pedagógico que começou a ser discutido neste mês prevê um curso básico de bacharelado em Ciências Exatas, que duraria três anos. Depois disso, o estudante poderia escolher entre as modalidades de Física Ambiental (que estuda mudanças climáticas, por exemplo), Física Fundamental (com formação mais acadêmica), Meteorologia, Física Financeira e Nanociências. O bacharelado teria 60 vagas, em período integral. As modalidades seriam cursadas em mais um ano. O modelo é semelhante ao que existe atualmente hoje na Universidade Federal do ABC (UFABC). O campus, que fica ao lado da Estação Barra Funda do Metrô, será inaugurado em janeiro e começará a funcionar com os cerca de 800 alunos do Instituto de Artes e do Instituto de Física Teórica, que ficam hoje no bairro do Ipiranga. "A mudança desses alunos é o embrião para um grande câmpus da Unesp na cidade", diz Voorwald. A Unesp - que até hoje tem apenas o curso de Artes na capital, o restante é oferecido no interior - investiu R$ 16 milhões na construção da nova unidade. Segundo o reitor, a idéia é de ampliar a participação da universidade na capital, com outros projetos de cursos que a instituição ainda não oferece, como Engenharia Aeronáutica e Engenharia Química.