Fusão do couro

No segundo desfile do dia, a estilista Patrícia Viera apresenta o que sabe fazer de melhor: peças que levam a tecnologia do couro juntamente com tecidos leves, mas que garentem a proteção que o inverno pede. A coleção é inovadora. As peças feitas à mão - marca da profissional - aumentam, ainda mais, o entusiasmo de Patrícia de sempre procurar desenvolver coleções modernas. Na hora da criar, a estilista pensa em tudo. "Não crio do nada. Tenho a minha inspiração, mas também penso nos meus vendedores, na minha equipe, nas costureiras e, claro, nas minhas clientes", revela. Patrícia, que garante ficar nervosa em cada apresentação, acredita que sua coleção é o resultado de muita pesquisa e trabalho pesado. "É uma sensação única. Durante o desfile, fico nervosa, feliz, aflita e dá um nó enorme no estômago. No final, tudo dá certo", conta. Criar peças de inverno é sua maior paixão. "Adoro desenvolver roupas para o friozinho. Dá para arriscar mais e criar peças mais distintas." A coleção é escura e não foge do preto, vermelho, azul marinho e branco. O detalhe principal é a fusão de seda pura com o couro de carneiro. A estilista fez questão de preparar um presponto para cada peça, diferenciando-as com trabalhos geométricos. "Uso uma tecnologia italiana, com cortes a laser. Além disso, gosto de mesclar com trabalhos artesanais, aplicando metais e adesivos de cristais", revela Patrícia. Seus looks mostraram a força das peças masculinas que adaptam-se perfeitamente ao corpo feminino. A maioria das modelos (todas com um super rabo de cavalo) surgiu com uma gravata de couro bem fina e, em alguns momentos, uma camisa branca fazia composição com o restante das peças. Franjas cortadas manualmente e aplicadas nas mangas dos casacos e nas barras das saias, que vieram em cima da cintura e na altura do joelho, também apareceram nas criações de Patrícia. Pelo visto, a estilista resolveu apostar na alfaiataria, com a cintura bem marcada por cintos de couro, claro, e calças bem alinhadas.