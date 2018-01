Fundadores da Igreja Renascer voltam ao Brasil

O casal Estevam e Sonia Hernandes, dirigentes da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, chegaram ontem de manhã em São Paulo depois de um período de dois anos e seis meses de prisão e liberdade condicional nos Estados Unidos. Condenados após tentar entrar no país com dólares não declarado, os dois seriam liberados pela Justiça americana no próximo dia 16, mas o juiz autorizou a antecipação da viagem porque um dos três filhos do casal está em estado grave num hospital da cidade. O voo vindo de Miami chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 5 horas de ontem. Estevam e Sonia Hernandes foram recebidos com festa por um grupo de 60 bispos e fiéis da Renascer, que pulavam e gritavam "apóstolo, eu te amo" e "ôôô, Renascer até morrer". Enquanto Estevam sorria e era abraçado por fiéis, bispa Sonia, visivelmente abalada, foi cercada e consolada pelos amigos próximos. Segundo a assessoria de imprensa da igreja, os dois seguiram para o hospital e não devem dar entrevistas. O casal foi preso em janeiro de 2007 no Aeroporto de Miami ao tentar entrar no país com US$ 56.467 escondidos em uma Bíblia, em CDs gospel e em duas bolsas, embora tivessem declarado à alfândega U$ 10 mil cada um. No Brasil, os Hernandes respondem por lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica na 1ª Vara de Justiça Criminal de São Paulo. Na denúncia, o Ministério Público de São Paulo refere-se à segunda maior comunidade neopentecostal do País como "organização criminosa montada para lavar dinheiro proveniente de estelionato". O Ministério Público ainda levantou cerca de cem ações civis por cobrança de dívidas contra integrantes da Igreja.