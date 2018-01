Fundações se unem para estudar malária

Em iniciativa inédita, fundações de amparo à pesquisa de sete Estados - São Paulo, Minas, Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Rio - uniram-se para criar uma rede de estudos sobre a malária. A proposta baseia-se na implementação de um comitê científico, com dois pesquisadores de cada fundação, para o desenvolvimento de pesquisas integradas sobre a doença, voltadas para a busca de novas drogas, mapeamento genético dos vetores e aprimoramento de serviços de atendimento à população. A rede foi sugerida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e formalizada há cerca de um mês durante reunião entre as fundações, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em Brasília. A Amazônia Legal concentra mais de 99% dos casos confirmados. Embora a malária esteja erradicada no Sudeste, a região é importante por concentrar grupos tradicionais de pesquisa, observa Luzia Helena Carvalho, do Centro de Pesquisas René Rachou, uma das duas pesquisadoras indicadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) para integrar o comitê científico da rede. Luzia destaca que uma das linhas de estudo será o aprimoramento de técnicas para diagnosticar indivíduos assintomáticos - portadores da doença que não manifestam sintomas. Esse diagnóstico é importante, pois os infectados em regiões de incidência tornam-se fonte de infecção para os mosquitos e oferecem alto risco aos bancos de sangue. "A gente tem o vetor no Brasil todo. O que não temos aqui (no Sudeste) é o doente", explica Luzia, representante da América Latina no Malaria Research and Reference Reagent Resource Center (MR4) - centro de referência e investigação internacional de reagentes da doença. "O problema é que quando um sujeito viaja para a região amazônica e volta contaminado, ele infecta o mosquito, iniciando um ciclo de transmissão." RECURSOS Em 2007 foram 303.079 casos confirmados no País e 37 mortes - 27 na Região Norte -, conforme dados do Ministério da Saúde. A Secretaria de Vigilância em Saúde do ministério registrou entre janeiro e setembro deste ano uma redução de 33,4% nas notificações da doença em relação ao mesmo período de 2007. Para iniciar suas atividades, a Rede Nacional de Malária deverá contar com recursos da ordem de R$ 30 milhões, provenientes das próprias fundações e do governo federal. "Nunca se havia reunido um grupo de fundações para destinar recursos e incrementar pesquisas verticalizadas numa área só", disse Odenildo Sena, diretor-presidente da Fapeam e presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). Luzia diz que a iniciativa "é uma maneira de otimizar os recursos e melhorar a comunicação entre os pesquisadores". A malária é causada por um protozoário unicelular do gênero Plasmodium e transmitida por mosquitos do gênero Anopheles ou por transfusão de sangue infectado. Os sintomas são calafrio seguido de febre alta, vômitos, dores de cabeça e no corpo. Não há vacina, e a doença pode matar.