A Fundação Zerbini oficializou a rescisão do contrato de administração da unidade de Brasília do Instituto do Coração (Incor-DF). Em 1º de fevereiro começa o processo de transição para que, a partir de 30 de março, a fundação esteja legalmente desligada da direção do hospital. A saída faz parte da reestruturação financeira da fundação, iniciada em 2007. A escolha do novo gestor será do Ministério da Defesa.