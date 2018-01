A Fundação Abrinq realiza um leilão de arte no próximo domingo, às 18h30, no Jockey Clube de São Paulo. Serão leiloadas, por preços abaixo do mercado, cerca de 86 telas, serigrafias, esculturas, gravuras e fotografias. Entre os 77 artistas que doaram suas obras, estão nomes consagrados como Tomie Ohtake, Bob Wolfenson e Regina Silveira. Para mais informações, acesse o site www.fundabrinq.org.br