Funções dos principais florais de Bach

Conheça abaixo o propósito de cada um destes florais: ASPEN Para quem tem medos vagos de origem desconhecida. Com o floral, passa a aceitar as experiências da vida com coragem. Entusiasma-se e mostra disposto. BEECH Para quem tem tendência a julgar tudo e todos. Com a essência, desenvolve a qualidade da tolerância. Fica mais compassiva e compreensiva para com os outros. CERATO Quando a pessoa busca conselhos e confirmação dos outros. Após o floral, passa a confiar em sua intuição, em suas decisões e a acreditar em sua capacidade de julgar. CHESTNUT BUD Falta de interesse no presente. Passa a aprender com rapidez e facilidade, tirando o maior proveito de suas vivências. Observa seus erros. GENTIAN A pessoa sente desânimo, por uma causa conhecida. Desinteresse. É a essência que resgata a fé e a confiança. Passa a remover obstáculos com atitudes positivas. HEATHER Precisa da atenção dos outros e contar seus problemas para todos. Após o tratamento, passa a ser um bom ouvinte e a ter uma comunicação profunda com as pessoas. IMPATIENS Para quem é impaciente, nervoso e irrita-se com facilidade. Passa a ser compreensivo com o ritmo dos outros. Passa a meditar, ser mais harmonioso. Age e pensa com calma. LARCH Quando a pessoa teme antecipadamente o fracasso, não se arrisca. Passa a ter muita segurança, convicção interior de que todos temos chances de ser melhor. MIMULUS Medo de doenças. A coragem aparece e a pessoa passa a encarar seus problemas com serenidade, adquirindo capacidade para curtir a vida. RED CHESTNUT Sempre teme que algo ruim aconteça. Passa a irradiar pensamentos e a visualizar resultados positivos para as pessoas. Mantém a serenidade e a calma em qualquer situação.