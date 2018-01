Funcionários de usina nuclear foram contaminados

Seis funcionários da usina nuclear Angra 2 foram expostos a material radioativo e três apresentaram contaminação no último dia 15 durante a descontaminação de uma peça que teve contato com o reator da unidade. Todos passam bem, segundo a Eletronuclear. O secretário de Defesa Civil de Angra dos Reis, Lucas Jordão Filho, disse que a prefeitura acompanhou as ações e que foi tranquilizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Segundo a empresa, o técnico responsável pela descontaminação do equipamento esqueceu de fechar a porta da sala e de ligar o exaustor que carrega as partículas contaminadas para um local apropriado. Quando a limpeza da peça começou, partículas de material radioativo se espalharam no ambiente. Equipamentos que monitoram radiação detectaram a contaminação e dois alarmes foram acionados. Das seis pessoas que estavam perto do local, três apresentaram pontos de contaminação na pele, em níveis baixos.