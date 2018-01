Fraude sul-coreana encobriu avanço real

Uma revisão feita em estudo do cientista sul-coreano que caiu em desgraça depois da revelação de fraudes em alguns de seus experimentos revela que ele realmente atingiu um objetivo científico importante. Mas não era exatamente aquele que reivindicava. O novo estudo sugere que a equipe de Hwang Woo-suk gerou mesmo células-tronco, não por meio de clonagem, como alegado nos artigos científicos desacreditados, mas por um processo diferente, chamado partenogênese, um desafio antigo à ciência. Em 2004, Hwang e seus colegas da Universidade Nacional de Seul anunciaram a produção de um embrião humano por meio de clonagem - e que haviam retirado células-tronco do clone. Dois anos depois, suas pesquisas foram declaradas fraudulentas por um comitê da própria universidade. As células-tronco não eram resultado de clonagem, mas era provável que tivessem se originado por partenogênese, processo no qual um óvulo não fertilizado é estimulado a dividir-se, mesmo sem ter se fundido a um esperma. Algumas espécies conseguem gerar indivíduos por esse meio. Óvulos humanos, porém, não se desenvolvem o bastante para dar origem a um bebê. Cientistas têm, há tempos, a esperança de usar a partenogênese para gerar células-tronco. Como na clonagem, a partenogênese pode levar à criação de células já adaptadas a um receptor específico - no caso, a doadora do óvulo. O primeiro artigo científico a descrever células-tronco humanas estáveis criadas por partenogênese foi publicado há um mês. A edição de ontem da revista Cell Stem Cell afirma que a equipe de Hwang obteve o feito durante as pesquisas que originaram o artigo fraudulento de 2004. "Não restam dúvidas", disse o autor do estudo, George Daley, do Instituto de Células-Tronco de Harvard. No artigo de 2004, Hwang e os co-autores apenas levantavam a hipótese de partenogênese, preferindo citar as evidências, hoje desacreditadas, de que teria havido clonagem. Os coreanos mentiram ou se enganaram? Daley acha que "essa é uma das questões que ficarão sem resposta".