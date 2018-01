Frango eclético

Arroz de forno Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 4 xícaras (chá) de arroz cozido 2 xícaras (chá) de sobras de frango assado, desfiado (descarte a pele) 1/2 lata de molho de tomate 1/2 lata de ervilhas 1/2 lata de milho verde 2 ovos cozidos 12 azeitonas 1/2 pacotinho de queijo ralado Preparo: 1. Numa tigela, misture o arroz, o frango, o molho de tomate, as ervilhas e o milho verde escorridos. 2. Coloque a metade da mistura de arroz numa travessa refratária, untada com manteiga. Cubra com os ovos descascados e cortados em rodelas, e as azeitonas. 3. Por cima, espalhe o arroz restante. Polvilhe com o queijo ralado e leve ao forno por cerca de 20 minutos, até aquecer bem. 4. Coma com salada verde e pão. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Sanduíche xodó Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 1 porção Ingredientes: 2 fatias de pão de fôrma 1 colher (chá) de manteiga 1 xícara (chá) de peito de frango assado e cortado em pedacinhos 2 colheres (sopa) de maionese 1 colher (chá) de catchup 1 colher (sopa) de cebola cortadinha Preparo: 1. Espalhe a manteiga em um dos lados de cada uma das fatias de pão de fôrma. Coloque no forninho ou numa frigideira, até que comecem a dourar. Retire e reserve. 2. Num prato fundo, misture o frango cortado, a maionese, o catchup e a cebola. Prove e, se necessário, coloque um pouco mais de sal. 3. Espalhe a mistura numa fatia de pão, cubra com a outra fatia e coma, de preferência com salada de tomate e alface. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Salpicão Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 2 porções Ingredientes: 1 xícara (chá) de peito de frango assado e desfiado, sem a pele 100 g de presunto 1 lata de seleta de legumes 10 azeitonas 1 maçã verde 3 colheres (sopa) de maionese 250 g de batata palha Preparo: 1. Numa tigela, misture o frango, o presunto picado, os legumes escorridos, as azeitonas sem caroço, a maçã descascada e cortada em cubinhos. 2. Prove o tempero e, se necessário, coloque um pouco mais de sal. 3. Junte a maionese e misture delicadamente. Tampe e coloque na geladeira. 4. Na hora de servir, junte a batata palha e mexa com cuidado. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil