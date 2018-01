Fosfato pode causar câncer de garganta

O fosfato, aditivo comum em alimentos industrializados, pode facilitar o surgimento e o crescimento de tumores cancerígenos na garganta - pelo menos em ratos -, afirmaram ontem pesquisadores sul-coreanos. A substância é encontrada em refrigerantes, produtos assados, carne processada e queijo. O estudo sugere que reduzir a quantidade de fosfato inorgânico é essencial no tratamento do câncer de garganta, bem como em sua prevenção, mas ainda é preciso estudos com humanos.