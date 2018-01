Fórum quer gestão da água adaptada ao aquecimento

Os participantes do Fórum Mundial da Água, concluído ontem em Istambul, na Turquia, destacaram a importância da gestão dos recursos hídricos adaptada às mudanças climáticas e a outras alterações que terão impacto no abastecimento. A Declaração de Istambul, ratificada pelos representantes de 190 países, considera "vital" que a gestão da água leve em consideração o rápido crescimento populacional, as migrações e a urbanização desenfreada, além do aquecimento global. O documento, porém, não incluiu a água como direito humano, como reivindicavam entidades, após veto de pelo menos quatro países, incluindo o Brasil. O texto final reconhece apenas "que o acesso à água potável e ao saneamento é uma necessidade humana básica". Os ministros que participaram do evento enfatizaram ainda a necessidade de se alcançar as Metas do Milênio para 2015 "o mais rápido possível" e, com isso, melhorar o acesso à água limpa, saneamento e higiene, além do bom estado dos ecossistemas. Um ponto importante, diz o texto, é a necessidade de responder aos desastres, tanto os naturais como os causados pelo ser humano, e que são muito frequentes, como inundações e secas. Há ainda no documento destaque para a importância de colocar em mesas de negociação as estratégias financeiras e sustentáveis para apoiar os países em desenvolvimento. Durante toda a semana passada, cerca de 25 mil participantes debateram sobre o tema.