Fórum debate Carta da Terra em SP

A cidade de São Paulo recebe, no Palácio das Convenções do Anhembi, nos dias 6 e 7 de maio, a 2.ª edição do Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade. O evento vai discutir questões relacionadas à Carta da Terra, documento criado em 2000 que prevê a preservação ambiental, o fim de todos os preconceitos e a união e harmonia entre os povos. Além, claro, da sustentabilidade. Convidados ilustres já estão confirmados para debater o tema durante o fórum. Até alguns ganhadores do Prêmio Nobel estarão presentes. É o caso de Edmund Phelps, Nobel de Economia em 2006, e de Mohan Munasinghe, Nobel da Paz em 2007. A programação ainda inclui outros nomes como o do escritor Leonardo Boff, o da pacifista Monja Coen e o de Vincent Defourny, representante da Unesco no Brasil. A participação é gratuita. Mas a vagas são limitadas. Inscrições podem ser feitas por meio do site www.comunicacaoesustentabilidade.com{HEADLINE}