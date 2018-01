Formigas são eficientes ao escolher sua ''casa''

As formigas têm a capacidade inata de achar o melhor lugar para fazer um formigueiro sem ter de estudar todas as suas opções, afirmam biólogos da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Segundo os pesquisadores, que publicaram artigo na revista Proceedings of The Royal Society B, a decisão é tomada coletivamente a partir da avaliação de alguns poucos indivíduos. A pesquisa foi feita com emissores de frequência de rádio colocados nos insetos.