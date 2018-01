Formiga se reproduz sem o ato sexual

Cientistas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descobriram na Amazônia uma espécie de formiga composta apenas de fêmeas que se reproduzem sem sexo. Segundo artigo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B, a Mycocepurus smithii é capaz de se clonar de maneira natural. O texto informa que essas formigas vivem entre fungos que também se reproduzem assexuadamente e geram descendentes geneticamente idênticos.