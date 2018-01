Fora do sistema solar, 1 planeta similar à Terra

Um planeta com volume similar ao da Terra foi descoberto fora do sistema solar, na Constelação de Sagitário, por uma equipe internacional dirigida pelo astrônomo David Benett. A informação foi divulgada no site Ciel & Espace (www.cieletespace.fr) . MOA-2007-BLG-192-Lb, como foi batizado o corpo, tem a massa apenas três vezes maior que a da Terra e gira em torno de uma estrela localizada a 3.500 anos-luz de nosso planeta. Embora próximo da estrela, o planeta tem temperatura em torno de -250°C. Isso porque a massa da estrela equivale a 6% da massa do Sol e a energia emitida por ela não é suficiente para criar condições de vida. Com a descoberta, já são 230 planetas fora do sistema solar registrados desde 1995. Sua localização confirma a idéia de que a Via-Láctea contém bilhões de planetas similares ao nosso.