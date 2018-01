Fora das passarelas

Na saída do desfile da Ellus uma fila chamava a atenção dos convidados: no fundo da Bienal, naquela saída da rampa, uma discussão entre seguranças e um pessoal que não tinha convite - querendo de qualquer forma entrar nos desfiles. Bate boca aqui, bate boca ali. Um dá um soco. Outro cai. A baixaria está generalizada. Seguranças e não-convidados se pegando e todo mundo que saía do desfile olhava o bafão. Não precisava, né? Erik Marmo Um tanto sumido das telas e não muito afim de falar sobre os planos da carreira, o ator Erick Marmo apareceu de cabelo mais comprido e deixando seus cachinhos dourados para trás com um óculos na cabeça. "Não posso falar o que vou fazer porque vocês trabalham no concorrente. Faz parte do meu contrato", esbravejou o ator já cansado de responder os instentes repórteres. E o coração? "Tá bem, estou namorando", disse todo sorridente e feliz de terem mudado o assunto. Mas quem é a felizarda, perguntou outro repórter. "Ah, não posso falar. Não falo de vida pessoal", desconversou. Mas aí fica difícil, né? Não pode falar de nada.... Falcão O corre-corre do desfile da Ellus foi por causa do cantor Falcão, do grupo O Rappa. Com a namorada, o cantor disse que estava no desfile para ver inspirações para sua marca de roupa. "Gostei das peças com volume. Essas jaquetas grandes tanto para homem como para mulher", disse. Perguntado se ele mandaria um recado para a cantora Maria Rita, que esteve ontem na SPFW, ele disse. "Manda ela ouvir o meu cd novo. Ela é só minha amiga", ressaltou. Luiza Mel no desfile da Cori De namorado novo, a apresentadora do Late Show, Luiza Mel, maninha a pregação de proteção animal no desfile da Cori. "Este ano, a gente quer ampliar o foco do programa para tudo que for ecológico e não só animal", disse. A moça estava toda orgulhosa de sua bolsa de couro vegetal comprada em Nova Iorque.