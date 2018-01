O seminarista Ewerton de Moraes, de 26 anos, passou a vida na Igreja. Aos 18 anos, teve certeza da vocação. "Tinha amigos, saía, namorava, mas me tornar padre foi uma decisão natural." João Lírio Mota Freire, de 29 anos, se lembra das brincadeiras ao tomar a decisão. "Faziam piadas e diziam que em um ano eu voltaria. Quando viram que era sério, passaram a apoiar." Prova disso foi sua ex-namorada, que ele abandonou para entrar no seminário. Quando se ordenou diácono, ela estava presente com o marido e um filho. O padre Elio Vigo, coordenador da Pastoral Vocacional, diz que neste ano foram entrevistados cerca de 120 jovens que acreditavam ter vocação. Em encontros semanais, eles participam de bate-papo e orações. Desses, 35 continuaram. Passaram por avaliação de padres, freiras e psicólogos, e 21 foram selecionados para iniciar estudos em 2009.