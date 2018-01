Fogo expôs fragilidades do complexo hospitalar

O incêndio do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas (HC) na véspera de Natal expôs fragilidades do mais importante complexo hospitalar da América Latina, como falta de alvará do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) e do Corpo de Bombeiros. A unidade, até ali, não tinha portas corta-fogo adequadas, por exemplo. Outra informação que veio à tona após o fogo foi a de que uma licitação para a manutenção de cabines de energia elétrica (gerador), troca de fiação e substituição de 22 mil litros de óleo usados nesses equipamentos foi suspensa no final de outubro do ano passado. A superintendência do HC alegou que o motivo para o cancelamento das obras foi o alto valor da licitação. Um dos lotes de óleo teria superado o valor em caixa da superintendência para esse tipo de serviço. Por causa do incêndio, houve necessidade de reagendar cerca de 4 mil consultas, além de cirurgias eletivas. Em janeiro, o hemocentro da unidade parou por uma hora, também em razão de problemas elétricos. No fim do mês, novo foco de incêndio em uma sala de endoscopia. Por fim, no mês passado, pelo menos 700 exames foram suspensos, ainda como reflexo do incêndio. A paralisação do sistema de refrigeração prejudicou os trabalhos e levou à proliferação de microrganismo em um dos laboratórios. Todas as rotinas de exames já foram retomadas pelo hospital.