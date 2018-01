Brigadas contra incêndio do Ibama têm dificuldade em controlar o fogo que já consumiu 5 mil hectares de mata nativa na região da Serra do Amolar, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a 260 quilômetros da cidade de Corumbá. Provocado por um raio, o incêndio começou na última sexta-feira em área da Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN) Acurizal, distante apenas 5 quilômetros do Parque Nacional do Pantanal.