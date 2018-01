Fogo destrói 18% de parque nacional

Cuiabá - Apesar de controlado, o fogo persiste dentro dos limites do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estimam que, em dez dias, já foram destruídos 6 mil dos 33 mil hectares do parque. No entorno, o fogo já consumiu entre 8 mil e 12 mil hectares. Esse é o maior incêndio registrado na história da unidade de conservação. O último grande incêndio ocorreu em 2001, quando foram destruídos 3,5 mil hectares. Ontem, os serviços de combate ao fogo receberam reforço de 50 homens do Exército. Os trabalhos são feitos por ar e por terra, mas o tempo seco continua favorecendo a propagação de focos. As duas maiores frentes do fogo - próximo ao Portão do Inferno e do Véu de Noiva, os pontos turísticos mais procurados da chapada - estão sob controle, mas o monitoramento continua intenso. "As expectativas são boas porque a temperatura está menor agora, em torno de 35 graus, e a umidade relativa do ar aumentou para 30%. Nos últimos dias, oscilou entre 13 e 15 por cento", afirmou a analista ambiental do Ibama Rossana Santana.