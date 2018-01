Fogão anti-mudança climática custa US$ 6

Um fogão de papelão que usa energia solar para cozinhar alimentos, esterelizar água e poderia ajudar 3 bilhões de pessoas pobres a cortar suas emissões de gás carbônico ganhou os US$ 75 mil oferecidos pelo Desafio da Mudança Climática. O concurso organizado pelo Financial Times, com apoio da HP e do Fórum para o Futuro premia ideias criativas contra o aquecimento global. Batizado de Kyoto Box, em homenagem ao protocolo para redução de emissões de CO2, o fogão custa meros US$ 6,60.