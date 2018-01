Floradas na serra

Quem ainda acredita que a bucólica cidade de Campos do Jordão, no interior do estado, é sinônimo de inverno precisa subir a serra urgentemente para desvendar toda a beleza da primavera na montanha. Nesta época do ano, o clima dos mais agradáveis, e a Associação de Hotelaria e Gastronomia de Campos do Jordão-ASSTUR promove mais um festival gastronômico. Em sua quarta edição, a Cozinha Primavera na Montanha 2006 vai até o dia 20 de novembro, nos melhores restaurantes da cidade. A idéia, como sempre, é valorizar os produtos típicos da região e utilizados nos cardápios locais, como o pinhão, ervas, flores, frutas frescas e secas, truta, várias carnes de caças e outros, como:queijos, frios defumados e shiitake, entre outros. Entre os pratos principais do evento de Primavera, os destaques ficam com a truta, o salmão e peixes como namorado e linguado que ganham molhos mais leves. As caças, tais como a perdiz, o javali, o coelho e o cordeiro são suavizadas por molhos de flores e frutas especiais. O arroz preto figura entre as novidades, como ingrediente inovador nos cardápios criados pelos chefs de cozinha. Participam 20 restaurantes. Confira algumas das receitas servidas lá. Cozinha Primavera na Montanha 2006: Maiores informações podem ser obtidas no site www.asstur.org.br ou na ASSTUR (12) 3664-7125