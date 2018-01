Um filhote de peixe-boi está no Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), no Estado do Ceará. Ele encalhou quinta-feira na Praia de Cristóvão, em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. O filhote - com ferimentos pelo corpo e restos do cordão umbilical - foi resgatado e levado ao Ceará. Ele está em tratamento numa UTI improvisada no CRMM.