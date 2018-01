Física tem maior abstenção da Fuvest

Cerca de 7,41% dos candidatos que deveriam fazer a prova de física do vestibular da Fuvest ontem não compareceram. Foi o maior porcentual desde o início da segunda fase. Dos 18.099 convocados, 1.342 não realizaram a prova. No ano passado, houve abstenção de 6,86% na mesma disciplina. Ricardo Helou Doca, do Objetivo, afirma que a prova não foi difícil, mas trabalhosa. Hoje, 17.371 candidatos resolvem a prova de matemática.