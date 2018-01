Fim da folia, hora da fé

Em uma cena famosa do filme À Meia Noite Levarei Sua Alma, Zé do Caixão assusta o povo de uma cidadezinha ao comer carne de carneiro em plena Sexta-Feira Santa. Não é preciso ser católico praticante para achar a atitude do personagem de José Mojica Marins uma afronta à santíssima trindade. O consumo da carne vermelha e da carne de aves durante a Quaresma, a princípio, é desaconselhada pela Igreja Católica. Mas o respeito às regras da Quaresma vai muito além de uma dieta vegetariana. Aliás, não faz sentido algum deixar de comer carne vermelha e comemorar em um sushi bar. ?Um vegetariano, por exemplo, teria de se abster de outra coisa que faça falta a ele?, explica a assistente administrativa Meire Aparecida de Sousa, de 38 anos, integrante vocacionada da Comunidade Católica Shalom, em Santo Amaro. Assim, além da carne, muitos cristãos cortam da dieta o chocolate, o refrigerante, o cheeseburger e até o cigarro. A intenção, durante estes 40 dias de preparação para a Páscoa, é se unir às dores de Jesus. Os costumes podem também de acordo com a fé pessoal. A missionária católica baiana Greice de Carvalho, de 30 anos, também da Comunidade Shalom, diz que já viu pessoas ficarem 40 dias sem cortar os cabelos. ?Tem também quem não tome banho na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa?, diz ela. Meire, que sofre um pouco para não comer carne durante os 40 dias - vale lembrar que a Igreja Católica recomenda abstinência total apenas na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa - diz que as mulheres sempre cortam o chocolate da dieta, enquanto os homens se abstêm da cerveja e do churrasco com mais freqüência. Mas o jejum não é indicado para todos. Missionária da Comunidade Shalom, Carolina Lopes, de 26 anos, diz que crianças e idosos devem ter cuidado ao cortar a carne da dieta. Nutrólogo do Hospital do Coração (HCor), Daniel Magnoni diz que pessoas com anemia, pneumonia, em quimioterapia - entre outras condições especiais - também devem consultar o médico antes de seguir o preceito católico. Por outro lado, fiéis também pedem graças e mudanças na vida que, com o empurrão de um pequeno sacrifício como o jejum, podem ser mais facilmente alcançadas. ?Muitas pessoas conseguem abandonar vícios e mudar de vida após a Quaresma?, diz Greice de Carvalho. O tempo litúrgico da Quaresma começa hoje. Nas missas realizadas na Quarta-Feira de Cinzas, muitos fiéis recebem cinzas na cabeça, em simbolismo à transitoriedade da vida e à morte do pecado. ?Do pó viestes e ao pó retornarás?, cita um trecho do Gênesis. Este período culmina no Tríduo Pascal, com a celebração da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Considerada a festa mais importante da Igreja Católica, a Páscoa é festejada em 50 dias. Mas são 50 dias de comemoração cristã, com orações, louvores e júbilo. No 41º dia, os carnívoros estão liberados para irem à churrascaria, mas sem exageros.