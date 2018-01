Filme retrata comunidades no Amazonas

Um projeto da Fundação Amazônia Sustentável, mantida pelo Bradesco e pelo governo do Amazonas, colocou câmeras de foto e vídeo nas mãos de habitantes de quatro comunidades isoladas na floresta: Uacari, Mamirauá, Catuá-Ipixuna e Uatumã. O resultado dessa experiência foi um documentário dividido em dez capítulos, dirigido por Jorge Bodansky. Para produzir o filme, o cineasta participou de oficinas de cinema e de fotografia com os moradores. Em um dos episódios, eles aparecem retratando uns aos outros. A participação comunitária na gravação envolveu desde os depoimentos para o documentário até a escolha de temas e edição de imagens. O filme retrata a rotina de pessoas que vivem em reservas ambientais e nunca saíram da floresta. A única maneira de chegar a lugares como esse é por meio da navegação fluvial. O documentário Pele Verde pode ser visto gratuitamente, desde segunda, no site do projeto (www.peleverde.com.br). A página também inclui um diário da viagem, contando bastidores das filmagens.