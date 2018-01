Um filme mexicano ganhou ontem o primeiro prêmio importante do 58° Festival de Berlim. Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke, recebeu o prêmio da crítica como melhor obra da mostra competitiva. Rusalka, de Anna Melikian, foi considerado o melhor filme da seção Panorama e Shalida - Brides of Allah, de Natalie Assouline, o melhor do festival.