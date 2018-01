Jett Travolta, de 16 anos, filho do ator John Travolta, morreu na manhã de ontem, após bater com a cabeça numa banheira na casa de veraneio da família em Freeport, nas Bahamas, segundo a polícia local, que não deu mais detalhes. Jett, o filho mais velho do ator com a atriz Kelly Preston, foi declarado morto no hospital. O casal tem outra filha, de 8 anos.